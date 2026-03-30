Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

  • 30 март 2026 | 20:55
  • 221
  • 1
Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

Българският национален отбор по бадминтон е във финалната фаза на подготовката си за Европейското първенство, което ще се проведе от 6 до 12 април в испанския град Уелва.

Състезателите тренират съвместно със спаринги от Япония, Азербайджан и Украйна. Страната ни ще има девет представители на шампионата.

Отборът заминава за Испания на 4 и 5 април. Понеделник надпреварата започват мъже единично Димитър Янакиев, жени единично Калояна Налбантова и Стефани Стоева, смесена двойка Габриела Стоева и Евгени Панев.

Двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов и двойки Михаела Чепишева и Цветина Попиванова ще започват участие във вторник.

Защитаващите титлата си Стефани и Габриела Стоеви, които са поставени под номер 1 в схемата, ще излязат на корта за първия си двубой на 8 април.

Следвай ни:

Как бе създаден Българският олимпийски комитет преди 103 години?

  • 749
  • 0
Министерството на младежта и спорта за промените в БСТ: Не подкрепяме политики, насочени към преминаване на "Български спортен тотализатор" в частни ръце

  • 899
  • 0
Машина! Най-силният българин постави нов европейски рекорд по мъртва тяга

  • 8897
  • 2
Весела Лечева с предложение за решаване на кризата в БОК

  • 946
  • 0
От филия с лютеница до световен шампион

  • 600
  • 1
Сливен ще бъде домакин на Държавно първенство по шахмат за юноши и девойки

  • 625
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 114905
  • 476
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 15378
  • 49
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 12217
  • 13
Съставите на Германия и Гана: Нагелсман с три промени

  • 688
  • 1
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 10945
  • 27
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 11551
  • 6