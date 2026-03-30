Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

Българският национален отбор по бадминтон е във финалната фаза на подготовката си за Европейското първенство, което ще се проведе от 6 до 12 април в испанския град Уелва.

Състезателите тренират съвместно със спаринги от Япония, Азербайджан и Украйна. Страната ни ще има девет представители на шампионата.

Отборът заминава за Испания на 4 и 5 април. Понеделник надпреварата започват мъже единично Димитър Янакиев, жени единично Калояна Налбантова и Стефани Стоева, смесена двойка Габриела Стоева и Евгени Панев.

Двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов и двойки Михаела Чепишева и Цветина Попиванова ще започват участие във вторник.

Защитаващите титлата си Стефани и Габриела Стоеви, които са поставени под номер 1 в схемата, ще излязат на корта за първия си двубой на 8 април.