Алкарас ще играе във всички силни турнири на клей

Самуел Лопес, треньор на лидера в световната тенис ранглиста Карлос Алкарас, коментира плановете на екипа за частта от сезона на клей. Испанецът ще играе във всички турнири от сериите "Мастърс 1000" на тази настилка, както и "Ролан Гарос".

"Планираме да участваме във всичките. Можехме да пропуснем Монте Карло, ако всичко беше минало перфектно в Маями. Но сега Монте Карло ще бъде по-скоро подготвителен турнир. Работата е там, че подготвителните турнири понякога помагат бързо да влезеш в ритъм. Подхождаме към Монте Карло по същия начин, както през миналия сезон. Тогава всичко мина добре и той в крайна сметка спечели титлата. За почти всички тенисисти това е първият турнир на клей корт и е нормално да бъдат в еднаква форма. Целта ни е да се опитаме да балансираме усилията си разумно и да подходим към Откритото първенство на Франция в оптимална форма", заяви Лопес пред Евроспорт.

Серията от турнири на клей включва Монте Карло, Барселона, Мадрид, Рим и "Ролан Гарос". Първият "Мастърс 1000" на клей корт през сезона ще се проведе от 5 до 12 април в Княжеството.

Следвай ни:

Снимки: Imago