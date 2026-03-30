Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

Общо осем отбора станаха част от турнира за момичета “Красимира Гогова”. Надпреварата се проведе в залата на училище “Свети Георги” в София в неделния ден.

В турнира са включиха млади баскетболистки до 10-годишна възраст от тимовете на Рилски спортист, Локомотив София, Левски, Шампион 2006, Славия 1921, Септември 97, Пирин Гоце Делчев и Яворов. Последният тим, който бе дебютант, бе воден от бившата състезателка на Красимира Гогова - Зорница Мълчанкова.

Малките състезателки демонстрираха много желание и любов към играта по време на шестото издание на турнира, който се oрганизира в памет на бившата състезателка и треньорка в Левски Красимира Гогова, която има във визитката си Купа “Лиляна Ронкети” със “сините”. След края на кариерата си тя се отдава на треньорството, предавайки от знанията си на най-малките в школата на Левски, но си отива внезапно от този свят през 2019 г.

Събитието се проведе с подкрепата на София – Европейска столица на спорта.

Снимки: Калина Иванова