Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

  • 30 март 2026 | 19:40
  • 148
  • 0
Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

Общо осем отбора станаха част от турнира за момичета “Красимира Гогова”. Надпреварата се проведе в залата на училище “Свети Георги” в София в неделния ден.

В турнира са включиха млади баскетболистки до 10-годишна възраст от тимовете на Рилски спортист, Локомотив София, Левски, Шампион 2006, Славия 1921, Септември 97, Пирин Гоце Делчев и Яворов. Последният тим, който бе дебютант, бе воден от бившата състезателка на Красимира Гогова - Зорница Мълчанкова.

Малките състезателки демонстрираха много желание и любов към играта по време на шестото издание на турнира, който се oрганизира в памет на бившата състезателка и треньорка в Левски Красимира Гогова, която има във визитката си Купа “Лиляна Ронкети” със “сините”. След края на кариерата си тя се отдава на треньорството, предавайки от знанията си на най-малките в школата на Левски, но си отива внезапно от този свят през 2019 г.

Събитието се проведе с подкрепата на София – Европейска столица на спорта.

Снимки: Калина Иванова

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Два мача слагат край на кръга в Sesame НБЛ, следете резултатите със Sportal.bg

Два мача слагат край на кръга в Sesame НБЛ, следете резултатите със Sportal.bg

  • 30 март 2026 | 19:00
  • 4876
  • 0
Силно пълно полувреме и убедителна преднина за Везенков и компания в супердербито на Гърция!

Силно пълно полувреме и убедителна преднина за Везенков и компания в супердербито на Гърция!

  • 30 март 2026 | 20:05
  • 1611
  • 1
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 9266
  • 24
Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

  • 30 март 2026 | 15:24
  • 1427
  • 0
Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

  • 30 март 2026 | 15:15
  • 2233
  • 1
Торонто отвя Орландо с 52 точки за най-убедителната си победа през сезона

Торонто отвя Орландо с 52 точки за най-убедителната си победа през сезона

  • 30 март 2026 | 12:21
  • 1027
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 103464
  • 374
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 10536
  • 33
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 37857
  • 100
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 10164
  • 10
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 9266
  • 24
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 9115
  • 6