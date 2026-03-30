Липсата на концентрация е довела до грешките на ансамбъла на СК в София

Гимнастичките от ансамбъла заявиха, че липсата на концентрация е довела до грешките им в изпълненията на Световната купа по художествена гимнастика в София.

София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова на практика изиграха отлично само първото си съчетание с пет топки на турнира, а в останалите три имаха доста сериозни грешки. Българките завоюваха бронз в многобоя, а на финалите са четвърти на пет топки и осми на три обръча и два чифта бухалки.

Ансамбълът остана без медал във финалите на уредите

"Тръгнахме с нагласата да покажем това, което работим в залата, тъй като тренировките са определено доста усилени. Влагаме максимално от себе си, каквото можем, но смятам, че липсата на концентрация беше причина за доста от грешките. Със сигурност мога да кажа, че грешките не бяха от неизработване, а от невнимание и липса на концентрация", заяви Магдалина Миневска.

"Госпожа Раева ни окуражи след първото съчетание. Каза, че определено има още много върху какво да работим. Тя и треньорките ни вярват в нас", добави тя.

Ансамбълът на България остана с бронзов медал в многобоя на Световната купа

"Въпреки че е първо състезание, смятам, че бяхме достатъчно подготвени. Ще се учим от грешките си и продължаваме напред. Разочаровани сме от това, което показахме. Стимулът ни е в следващите състезания наистина да покажем това, върху което сме работили и за което сме се трудили толкова много време. Ще направим леки промени по съчетанията, но тепърва ще правим анализ", коментира София Иванова.

Снимки: Борислав Трошев

Още от Гимнастика

Ансамбълът остана без медал във финалите на уредите

Ансамбълът остана без медал във финалите на уредите

  • 30 март 2026 | 17:14
  • 1675
  • 1
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 10140
  • 10
Още едно сребро за Стилияна Николова от Световната купа в София

Още едно сребро за Стилияна Николова от Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:12
  • 3512
  • 1
От филия с лютеница до световен шампион

От филия с лютеница до световен шампион

  • 30 март 2026 | 14:52
  • 532
  • 1
Ансамбълът на България остана с бронзов медал в многобоя на Световната купа

Ансамбълът на България остана с бронзов медал в многобоя на Световната купа

  • 29 март 2026 | 22:01
  • 5206
  • 5
Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София

Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София

  • 29 март 2026 | 19:57
  • 4614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 103344
  • 374
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 10470
  • 33
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 37828
  • 100
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 10140
  • 10
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 9253
  • 22
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 9089
  • 6