Ансамбълът остана без медал във финалите на уредите

Ансамбълът на България нямаше ден и остана без медали във финалите на уредите на Световната купа в София.

На пет топки София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова, които вчера спечелиха бронз в многобоя, допуснаха груба грешка в изпълнението си, като уред излезе извън терена и беше заменен с резервен. С оценка от 24.550 точки (11.600 трудност, 6.850 артистичност, 6.400 изпълнение) те се наредиха на четвърта позиция.

Златото спечели съставът на Китай. Олимпийските шампионки изиграха без грешка композицията си и с резултат от 27.250 точки (12.500, 7.300, 7.450) заеха първата позиция.

Среброто заслужиха гимнастичките на Русия, които се състезават под неутрален флаг, с оценка от 27.200 точки (13.000, 7.200, 7.000), а с бронза се окичи съставът на Узбекистан с 25.350 точки (12.200, 6.600, 6.500).

Във финала на три обръча и два чифта бухалки нашите останаха на последната осма позиция след много грешки. Възпитаничките на старши треньора Весела Димитрова получиха за изпълнението си едва 19.00 точки (9.600, 5.950, 3.750).