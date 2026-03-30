Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
Ансамбълът остана без медал във финалите на уредите

Ансамбълът на България нямаше ден и остана без медали във финалите на уредите на Световната купа в София.

На пет топки София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова, които вчера спечелиха бронз в многобоя, допуснаха груба грешка в изпълнението си, като уред излезе извън терена и беше заменен с резервен. С оценка от 24.550 точки (11.600 трудност, 6.850 артистичност, 6.400 изпълнение) те се наредиха на четвърта позиция.

Златото спечели съставът на Китай. Олимпийските шампионки изиграха без грешка композицията си и с резултат от 27.250 точки (12.500, 7.300, 7.450) заеха първата позиция.

Среброто заслужиха гимнастичките на Русия, които се състезават под неутрален флаг, с оценка от 27.200 точки (13.000, 7.200, 7.000), а с бронза се окичи съставът на Узбекистан с 25.350 точки (12.200, 6.600, 6.500).

Във финала на три обръча и два чифта бухалки нашите останаха на последната осма позиция след много грешки. Възпитаничките на старши треньора Весела Димитрова получиха за изпълнението си едва 19.00 точки (9.600, 5.950, 3.750).

Ансамбълът на България остана с бронзов медал в многобоя на Световната купа

