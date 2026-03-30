Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
Позиция на Министерството на младежта и спорта

  • 30 март 2026 | 17:36
  • 424
  • 0

Във връзка с изнесената информация по време на пресконференция на освободения вече изпълнителен директор на „Български спортен тотализатор“ ЕАД (БСТ) и направените публични твърдения относно ограничаване на плащания, Министерството на младежта и спорта счита за необходимо да внесе следните уточнения:

Съгласно действащото българско законодателство, министърът на младежта и спорта няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност и текущото управление на търговските дружества, включително и на БСТ. Управлението на тези субекти се осъществява от техните органи при спазване на изискванията на Търговския закон и приложимата нормативна уредба.

В този контекст, с оглед гарантиране на законосъобразността и стабилността на управленските процеси, министърът на младежта и спорта е изпратил официално писмо до БСТ, с което е изразил становище да не се извършват разплащания до вписването на новоизбраните членове на управителните органи в публичния регистър. Изпратеното писмо цели избягване на потенциални правни рискове. След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания.

По отношение на управленските промени в БСТ следва да се отбележи, че всички членове на управителните органи доброволно са подписали договори, съдържащи клаузи за освобождаване, което е извършено в пълно съответствие със закона и при отчитане на законните права и интереси на страните.

Относно причините за освобождаването – ръководството на Министерството на младежта и спорта не споделя и не подкрепя политики, насочени към преминаване на „Български спортен тотализатор“ ЕАД в частни ръце, като поддържа позицията, че предприятието следва да продължи да функционира като държавно дружество със значима обществена функция. В този смисъл няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес.

Във връзка с публично коментирания тираж „5 от 35“ от месец март 2025 г. и изтегленото число 41 напомняме, че към този момент г-н Любомир Петров е бил член на Управителния съвет на БСТ и като такъв е част от отговорните за управлението на предприятието лица.

Министерството подчертава, че всеки министър, в рамките на своите законови правомощия, има право да формира управленски екип, като е отговорен за действията му, докато е министър.

В този смисъл буди недоумение заявеното – от кого е бил назначен един или друг служител, при положение че години след това следващи ръководства са избрали да работят с него.

Министерството на младежта и спорта ще продължи да действа при стриктно спазване на закона, принципите на прозрачност и защита на обществения интерес.

Следвай ни:

  • 922
  • 1
  • 1367
  • 0
  • 1151
  • 2
  • 2167
  • 0
  • 728
  • 0
  • 2158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 80072
  • 277
  • 1422
  • 0
  • 33610
  • 91
  • 7190
  • 9
  • 7086
  • 19
  • 5879
  • 4