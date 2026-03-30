Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 30 март 2026 | 16:44
Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

Френската състезателка по седмобой Ориана Лазрак-Клас е с временно спрени права заради пропуснати допинг проверки, съобщиха от Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU).

Според Световния антидопингов кодекс всеки атлет, който пропусне три допинг теста и/или не подаде информация за местонахождението си в рамките на 12 месеца, подлежи на санкция.

Лазрак-Клас, която спечели сребърен медал на Европейското първенство в Рим през 2024 г., е заплашена от двугодишно наказание, ако обвинението бъде потвърдено. На шампионата на Стария континент тя завърши втора след Нафисату Тиам.

"AIU временно спря правата на Ориана Лазрак-Клас (Франция) заради нарушения, свързани с местонахождението ѝ“, се казва в съобщение на организацията в социалните мрежи.

26-годишната Лазрак-Клас се състезава на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където завърши на 16-о място в седмобоя.

На уебсайта на AIU се уточнява, че временното спиране на права означава, че спортистът не може да участва "в никакви състезания или дейности в леката атлетика преди окончателно решение след изслушване, проведено съгласно антидопинговите правила на Световната атлетика или Кодекса за почтеност“.

В подобен скорошен случай носителят на световна титла на 100 метра Фред Кърли от САЩ беше наказан за две години заради същите нарушения.

Снимки: Gettyimages

