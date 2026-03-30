Машина! Най-силният българин постави нов европейски рекорд по мъртва тяга

Многократният световен и европейски шампион по силов трибой Христо Мусков постави нов европейски рекорд в дисциплината мъртва тяга в категория до 140 килограма по време на европейското първенство в Полша. Най-силния българин постави върхово постижение на Стария континент с впечатляващите 342.5 килограма, с което подобри предишното постижение от 341 кг на поляка Марчин Нисиевич. В първия си опит Мусков вдигна без проблеми 320 кг, а с втория си приключи интригата в състезанието с голяма лекота. Българинът опита и още по-впечатляващо постижение - 352.5 кг, но малко не му достигна. По правилата на силовия трибой състезателите не могат да използват специална екипировка за разлика от състезанията на Стронгмен. Мусков участва само в състезанието по тяга, тъй като се готви за кръг от световния шампионат на Стронгмен Шампионска лига в Сърбия в края на месец май. Нашият здравеняк получи покана в европейския шампионат заради досегашните му постижения в спорта.

“Това Европейско първенство бе организирано от една от най-силните организации и имаше кръг за професионалисти на мъртва тяга и аз бяха поканен да съм сред 20-те участника заради досегашните ми постижения. Имаше много добри постижения в моята категория, но аз без проблеми станах първи. Подобрих европейския рекорд на един поляк с килограм и половина и се справих с 342.5. Реших да пробвам опит и на 352.5, за да направя по висок рекорда, но за жалост много фактори, като объркана щанга, неизчистена и не на място ме разконцентрираха, два пъти ме връщаха и това оказва огромно влияние на мотивацията и концентрацията. Леко навеждане напред в опита ми изигра лоша шега и опитът бе неуспешен. Разбира се аз съм професионалист и максималист и това ме разочарова въпреки успеха и рекорда, който направих, защото знам какво мога и съм вдигал много повече от това. Другият път ще бъде подобрен отново и с по голяма тежест”, каза Мусков пред Sportal.bg.

“Сега ми предстои подготовка за кръг от Стронгмен Шампионска лига в Сърбия и затова участвах само на тяга на този шампионат в Полша. Състезанието е планувано за 23 май, като това е най-високото стъпало в професионалния Стронгмен и се надявам да се представя отново добре, както предишните години”, добави Мусков.

Христо е носител на титлата “Най-силен мъж на България” в няколко поредни години. През миналата година Мусков доби популярност с любопитното си постижение да издърпа сам 40-тонен самолет Airbus A220-300 на дължина близо 30 метра на летище “Васил Левски”. През тази година Мусков възнамерява да повтори постижението, като този път то да бъде регистрирано като рекорд на Гинес. По предварителна програма събитието е планувано за деня на София - 17 септември.