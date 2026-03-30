  • 30 март 2026 | 15:39
Иван Станчев: Логиката възтържествува

В Каспичан, Волов Шумен 2007 спечели като гост дербито с Ботев (Нови пазар) с 3:0. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

Волов Шумен 2007 взе дербито с Ботев (Нови пазар)

„Стана хубав мач. Играхме с малко по-различна схема. Жечко Йорданов беше централен нападател и се справи перфектно. В него има много агресия, много издръжливост. Успяхме да пресечем много топки, играхме добре и на преса. Те се опитват да играят футбол, но като цяло потенциалът не е толкова висок. Иначе са добър отбор, не са типичният аутсайдер. Имат няколко добри играчи, които ми направиха впечатление. Но смятам, че логиката възтържествува. Играхме и без смени, защото на пейката бяха само четири момчета от школата, които няма смисъл да влизат за по 5-10 минути, като утре могат да играят в Областната група цял мач. Ще се опитаме да се справим с по-малко хора този полусезон. Ако има липсващи играчи, юношите ще получат шанс да се включат. Все пак целта е те да записват повече минути“.

