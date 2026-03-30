Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

На 32-годишна възраст Адам Джемили сложи край на своята 15-годишна кариера в леката атлетика и вече гледа с нетърпение към бъдещите си начинания.

Адам Джемили настоява, че не обича да гледа старите си състезания, но признава, че има едно, за което може би ще направи изключение, докато си спомня за кариерата си в атлетиката.

32-годишният спринтьор се оттегля след 15 години на пистата, през които стана европейски шампион и бе на косъм от олимпийски медал в Рио 2016. Той участва в общо три олимпийски игри, като дебютира на голямата сцена в Лондон 2012. Най-скъпият му спомен обаче е от друга вечер в Източен Лондон, когато бяга на втори пост за щафетата на Великобритания, спечелила историческо световно злато на 4x100 метра.

Това трябваше да бъде голямото сбогуване на Юсейн Болт, но вместо това Джемили, Си Джей Уджа, Дани Талбът и Нетанийл Мичъл-Блейк откраднаха шоуто пред родна публика. Този момент се оказа връх в кариерата на Джемили, към която той поглежда назад с удовлетворение и гордост, докато окачва шпайковете си и отваря нова глава в живота си.

"Не обичам да гледам стари състезания, но това може би ще трябва да го видя отново“, усмихва се той. "Беше последното бягане на Юсейн, конкуренцията беше жестока. Бяхме толкова уверени. Знаехме, че сме тренирали усилено, вярвахме един в друг и в себе си на всеки пост.“

"Нямаше значение срещу кого бягаме. Мисля, че на виража до мен беше (Джъстин) Гатлин, който тъкмо беше спечелил на 100 метра. Супер, хвани ме, ако можеш. Всеки един от нас знаеше, че ако се справим, имаме шанс. Да си тръгнем със златото беше толкова специално.“

"Имаше моменти онази вечер, в които прегръщах момчетата и не исках да ги пускам. Ако можех да изживея една нощ отново, щеше да е тази. Приятелите ми бяха там, за да празнуваме заедно с целия британски стадион. Беше специален момент и се радвам, че бях част от този спомен.“

Олимпийският стадион е и мястото, където Джемили се сбогува с кариерата си, като бягането му на Диамантената лига в Лондон миналото лято се оказа последно за него. 32-годишният атлет едва сега официално използва думата „оттегляне“, но признава, че още тогава е знаел, че има голяма вероятност това да е последното му сбогом.

Символично е, че това се случи на стадиона, който едновременно даде старт и беляза върха на кариерата му. Джемили гледа назад към времето си на пистата без съжаления.

"Знаех го от известно време“, споделя той. "Наистина съм щастлив и удовлетворен. Много се радвам, че го направих по моите собствени условия. Можех да продължа още един сезон, но какво се опитвам да докажа?“

"Щастлив съм с кариерата, която имах. Бях на най-високо ниво в атлетиката в продължение на 15 години. Хората имат късмет да изкарат един олимпийски цикъл, а аз успях да го направя в три. Дадох всичко от себе си и съм готов за следващата глава в живота си. Сега животът може наистина да продължи напред и аз съм много развълнуван от това.“

Джемили вече има повече време за семейството и приятелите си, както и да усъвършенства уменията си в падел и голф, но не иска да напуска леката атлетика. 32-годишният спринтьор се завърна в Челси, клубът, с който е тренирал като дете, за да помага на младите играчи да подобрят спринтьорските си техники, и планира да стартира собствена академия за спринт.

Джемили също така иска да се потопи отново в света на медиите, за да популяризира спорта, след като е работил като коментатор по време на Олимпийските игри в Париж 2024.

"Където и да ме отведе възможността, ще изследвам колкото се може повече“, добави той. „Имам много знания, които съм научил от най-добрите в света, и съм развълнуван да споделя това, което знам, със следващото поколение.“

"Ако мога да направя нещо, за да помогна за популяризирането на спорта – като анализатор или коментатор, всичко, с което мога да остана ангажиран, ще го приема, защото го обожавам. Обичам да говоря за спорта и мога да предложа една наистина свежа и различна гледна точка.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages