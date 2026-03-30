Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

  • 30 март 2026 | 15:09
Алберт Корир, победителят в маратона на Ню Йорк през 2021 г. и трети в същото състезание през 2025 г., получи петгодишно наказание, след като през миналия октомври даде три положителни проби за едно и също забранено вещество.

Санкцията влиза в сила със задна дата от 8 януари – денят, в който Корир е бил уведомен за положителните допинг тестове.

Всички резултати на Корир след 3 октомври миналата година, датата на първия му положителен тест, са анулирани. Това означава, че той е лишен от третото си място на маратона в Ню Йорк, проведен на 2 ноември 2025 г.

32-годишният кениец пресече финалната линия само секунда преди Патрик Девър от Великобритания, за да заеме третата позиция.

На 12 януари Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU), което отговаря за антидопинговия контрол в този спорт, обяви, че Корир е временно отстранен заради употребата на метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA).

Според AIU, CERA е "структура, базирана на EPO“ и е включена в забранителния списък на Световната антидопингова агенция.

В доклад на AIU, публикуван в понеделник, се посочва, че Корир е дал положителни проби за CERA от допинг тестове, взети на 3, 13 и 21 октомври.

Според доклада на AIU, на 12 януари Корир е върнал попълнен формуляр, в който признава нарушенията на антидопинговите правила и приема последствията.

Корир също така завърши на второ място в маратона на Ню Йорк през 2019 г. и 2023 г. Той участва и в Бостънския маратон от 2022 до 2024 г., като най-доброто му класиране е четвърто място през 2023 г. През май 2025 г. спечели маратона в Отава.

Снимки: Gettyimages

