Мирослав Косев: Момчетата заслужават признание

Едноименният тим на Несебър спечели гостуването си на СФК Раковски с 4:0 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Косев, треньор на лидера коментира пред клубния сайт.

„Момчетата заслужават признание за показаното на терена. Изключително съм доволен от реакцията ни още от първата минута, тъй като влязохме в мача с нужната агресия и устременост. Резултатът 4:0 говори сам по себе си за ефективността ни, но по-важното за мен е начинът, по който контролирахме двубоя през цялото време. Тази убедителна победа затвърждава добрата ни позиция и показва, че израстваме като колектив с всеки изминал мач. Продължаваме работата си в същия дух, като целта ни е да поддържаме добро ниво и постоянство в представяне ни в предстоящите мачове“.