Сливен ще бъде домакин на Държавно първенство по шахмат за юноши и девойки

Държавно индивидуално първенство по класически шахмат за юноши и девойки ще се проведе в Сливен от 4 до 10 април, съобщи Радослав Очков, директор на турнира.

Могат да участват всички редовно картотекирани български състезатели от възрастови групи до 12,14,16 и 18 години. Турнирът ще се проведе в хотел ,,Спорт палас“. Официален старт на състезанието ще бъде даден на 4 април от 15:50 ч. На 10 април от 13:30 ч. е награждаването.

Организатори са Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) и Шахматен клуб ,,Сините камъни“ - Сливен.

БТА припомня, че първото за града Държавно първенство по шах за момичета и момчета, юноши и девойки от 12 до 18 години, се състоя през март, 2025г.