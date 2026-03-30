Торонто отвя Орландо с 52 точки за най-убедителната си победа през сезона

Отборът на Торонто Раптърс записа най-убедителния си успех през сезона, побеждавайки Орландо Меджик със 139:87.

Канадският тим използва серия от 31 безответни точки през първото полувреме, което според ESPN е най-добрата подобна серия от сезон 1997/98 насам.

Ар Джей Барет беше най-резултатен за Раптърс с 24 точки, а Скоти Барнс записа 23 точки и рекордните за кариерата си 15 асистенции. Ей Джей Лоусън добави 14, влизайки от пейката, а Джамал Шийд се отчете с 12 точки и 10 асистенции.

За Орландо Дезмънд Бейн записа 17 точки, Джейлън Съгс добави 13, а Тристан да Силва - 12.

Алперен Шенгюн поведе Хюстън Рокетс към успеха над Ню Орлиънс Пеликанс със 134:102 като гост. Турският център записа 36 точки, 13 борби, 7 асистенции и 3 чадъра, като вкара 5 от 7-те си тройки. Кевин Дюрант и Джабари Смит Джуниър добавиха по 20 точки, а Тари Ийсън отбеляза 15.

За домакините Дежонте Мъри вкара 19 точки, а Зайън Уилямсън и Садик Бей добавиха по 18.

Лос Анджелис Клипърс надделя над Милуоки Бъкс със 127:113. Бенедикт Матюрин вкара 28 точки, Джон Колинс добави 22, а Кауай Ленард - 20, с което вече има 51 поредни двубоя с показатели от поне 20 точки.

За Бъкс, които бяха без повечето си звезди, включително Янис Адетокунбо, Гари Трент Джуниър записа 36 точки, Ториън Принс добави 18 точки и 8 асистенции, а Ей Джей Грийн се отчете с 15 точки.