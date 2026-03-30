Тейтъм и Причард помогнаха на Селтикс да победят Хорнетс

Бостън Селтикс спечели гостуването си срещу Шарлът Хорнетс със 114:99, с което достигна границата от 50 победи. Във втори пореден двубой без звездата си през този сезон Джейлън Браун, Селтикс преодоляха този съперник за пръв път през настоящия сезон, след като отстъпиха в първата среща в началото на месеца.
Джейсън Тейтъм записа най-силното си представяне, откакто се завърна от контузия, отбелязвайки 32 точки и 8 асистенции, включително 5 тройки. Пейтън Причард допринесе с 28 точки и се доказа като достоен заместник на Джейлън Браун, Немиаш Кета добави 17 точки и 8 борби, а Бейлър Шайърман се включи с 14 точки от пейката.
За Хорнетс, които не успяха да намерят добрата си форма при стрелбата отдалеч, вкарвайки едва 12 от 43-те си опита зад арката, ЛаМело Бол беше най-резултатен с 19 точки, а Майлс Бриджис добави 14.