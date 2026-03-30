Над 75% от футболните фенове в Англия не одобряват ВАР

Повече от 75% от привържениците в английската Висша лига не одобряват използването на системата за видеоповторения (ВАР), съобщава Съюзът на футболните фенове (ФСА) след собствено проучване. То бе извършено онлайн между 26 февруари и 23 март, а в него участваха над 8 хиляди души. Според изследването 75.7% от феновете не одобряват ВАР и 91.7% смятат, че системата е погубила спонтанната радост по трибуните след гол.

"Тези данни са сходни с предишното проучване през 2021, когато феновете изразиха резервации към въвеждането на ВАР. Споделихме резултатите с Премиър лийг и Съдийската комисия. Очакваме открит диалог с тях относно данните от проучването ни", пишат от ФСА.