Лидерът в Западната конференция на НБА Оклахома Сити надигра Ню Йорк

Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър надигра Ню Йорк Никс със 111:100 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Миналогодишният шампион спечели 59-ия си двубой за сезона срещу едва 16 поражения, с което се доближи до завършването на трета поредна кампания на върха на класирането на Запад. Отборът на Никс заема третото място на Изток с баланс 48-27 и изостава на 6 победи от лидера Детройт Пистънс.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе Тъндър с 30 точки, включително 10 в последната четвърт. Канадецът вкара едва 5 от 15-те си стрелби през първите три части, но в заключителната отбеляза и трите си опита от игра. Той реализира 13 от 16-те си опита от линията и удължи серията си от поредни представяния с поне 20 точки на 135. Джейлън Уилямс добави 22 точки, а Чет Холмгрен записа 16 точки и 9 борби.

За нюйоркчани най-добър беше Джейлън Брънсън с 32 точки, Микал Бриджис, Джош Харт и Карл-Антъни Таунс се отчетоха с по 15 точки, към които последният добави 18 борби.

Монтана 2003 спечели титлата в Адриатическата лига

