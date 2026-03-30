Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

Мо Фара и съпругата му Таня решиха да сменят местожителството си от Обединеното кралство в Катар, след като през последните няколко години живееха в Доха заедно с децата си.

Легендарният лекоатлет официално премести семейството си за постоянно в Катар, въпреки продължаващия конфликт в Близкия изток. Фара живее със семейството си в Доха от 2024 г. и сега е променил своя статут на пребиваване.

43-годишният спортист и съпругата му Таня имат четири деца: доведена дъщеря Риана, близначките Айша и Амани и син Хюсеин. Те се преместиха в столицата на Катар след оттеглянето му от професионалния спорт и сега правят преместването официално.

The Sun съобщава, че Фара е променил статута си на пребиваване от Обединеното кралство на Катар в документите на своята компания, която притежава активи на стойност 3,9 милиона паунда и е платила 375 000 паунда данъци и ДДС през 2023 г. С преместването си в Катар четирикратният олимпийски златен медалист ще бъде освободен от данъци.

Тази промяна се случва в момент, когато Близкият изток е обхванат от война между Израел, Съединените щати и Иран. Катар също беше въвлечен в конфликта, като Иран атакува енергийни съоръжения в страната с дронове.

Повече от 100 000 британци са напуснали Близкия изток, за да се върнат в Обединеното кралство от началото на войната преди повече от месец. Фара и семейството му, които притежават къща в Уейбридж, Съри, не са непознати за опасностите на войната, след като станаха свидетели на агресия между САЩ и Иран миналото лято.

В интервю за The Telegraph през юли, след неотдавнашен ирански ракетен удар по американска база в Катар, той заяви: "Тук е много по-безопасно от Лондон. Започнах да се притеснявам, живеейки в Лондон, защото можеш да възпитаваш децата си колкото искаш, но ако попаднат на грешното място в грешното време... виждаш много неща да се случват. Това е притеснително.“

Фара се премества в Обединеното кралство от Сомалия като осемгодишно дете, а по-късно семейството му живее в Портланд, Орегон, в продължение на седем години по време на атлетическата му кариера. Той обясни, че преместването в Катар е направено, за да могат децата му да растат далеч от светлината на прожекторите.

Пред The National през ноември той сподели: "Отидох да гледам Световното първенство (в Катар през 2022 г.), Англия игра срещу САЩ, а след това гледах полуфинала, финала, заведох и децата си. Семейството ми абсолютно го хареса и аз винаги съм казвал, че когато спра да бягам, искам да прекарвам качествено време със семейството си.“

"Невинаги е било по план да отидем. Не беше (ситуация от типа) "В Обединеното кралство съм, искам да се преместя“. Просто се случи естествено и става въпрос за това да си щастлив и да се наслаждаваш на живота“, добави той.

"Това е, което исках да направя. Винаги съм казвал, че когато спра (да бягам), искам да имам качествено време със семейството си. Бях далеч от тях по шест месеца в годината, а сега е време да им се отблагодаря, да ги подкрепям във всичко, което искат да правят. Така че, ако децата ми са щастливи и искат да правят нещо различно, просто отиваш и ги подкрепяш. Но аз се наслаждавам. Много е по-лесно, можем да излезем на улицата и да бъда със семейството си, а работата си мога да върша дистанционно.“

Снимки: Gettyimages