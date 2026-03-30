Калина Венева: Винаги мечтаем за медали!

Националният отбор по волейбол на България за девойки под 18 години се класира за Европейското първенство 2026, което ще се проведе в Латвия и Литва от 1 до 12 юли. Нашите момичета спечелиха като домакини европейската квалификация, която се проведе в столичната зала „Христо Ботев“ с три победи. В последния мач, който бе като финал, българските националки надиграха връстничките си от Гърция с 3:0 гейма и триумфираха на първото място, което им донесе квота за Евроволей 2026.

България U18 на ЕвроВолей 2026 след 3 от 3 на квалификацията в София

С основна роля за успеха бе капитанът на тима Калина Венева, която даде тон за възхода в първата част, а след това бе основен двигател за победата и завърши втора по резултатност с 15 точки.

Атанас Петров: Момичетата показаха характер и качествен волейбол

Калина Венева заяви за BGvolleyball.com след успеха, че всички се борили докрай и така се гради колектив и отбор.

„Очаквахме труден мач срещу Гърция. В първият гейм не влязохме много добре в срещата. Но се радвам, че успяхме да се съвземем доста бързо и го спечелихме, а след това и взехме мача категорично.

Това, че не успяхме да стартираме добре, бе съвкупност от много Фактори – напрежение, залог, че играем за директна квота за европейско, отговорност, че играем пред собствена публика, че трябва да победим и т.н. Винаги има известна доза притеснение в началото на мача, но се радвам че успяхме да го преодолеем.

Първият гейм бе много важен. Борихме се докрай, не се отказахме, дори когато Гърция водеше и резултатът беше доста в тяхна полза в края на гейма. Смятам, че така се гради колектив и отбор и това е много положително.

Аз лично не съм много доволна от собствените си изяви, но съм удовлетворена от победата, както и че успях да помогна на отбора.

Спечелихме квота и сега очакваме еврейското първенство. Надявам се да покажем най-доброто и винаги мечтаем за медали!"