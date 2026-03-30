  • 30 март 2026 | 10:09
Две хвърляния над 72 метра за Чех и най-добър резултат в света за сезона

Действащият европейски шампион Кристян Чех стана първият атлет, преминал границата от 70 метра в хвърлянето на диск през 2026 г. Това се случи по време на турнира от сериите Oklahoma Throws в Рамона в неделя (29) следобед.

Словенецът постигна най-добър резултат в света за сезона от 68.76 м на същото място ден по-рано, но при по-добри ветрови условия в неделя той изстреля диска на 72.26 м още в първия си опит. Постижението е само на 10 сантиметра от националния му рекорд и е четвъртият път в кариерата му, в който той преминава бариерата от 72 метра.

Чех премина границата от 72 метра и във втория си опит, записвайки 72.06 м. Той завърши серията си с резултати от 66.26 м, 68.66 м, фаул и 66.94 м.

Кристян Чех спечели състезанието с преднина от над осем метра пред представителя на Великобритания Ник Пърси, който постигна 63.84 м.

Снимки: Imago

