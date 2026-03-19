Промени в централната трибуна на "Лаута"

Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да информира "черно-бялата" общественост по важни въпроси около изграждането на централната трибуна на стадиона. Оказа се, че вече са направени известни промени в проекта, което не е било обсъждано и дискутирано в широк формат сред привържениците. Представители на фенклуба на Локомотив се срещнаха със зам.-кмета по строителството Хакъ Сакъбов и дадоха повече разяснение за графиците и сроковете, които са били обсъждани.

"ЛОКОМОТИВЦИ,



На 17.03.2026 г. се проведе работна среща на Комплекс "Локомотив“, на която присъствахме по покана на зам.-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов. Срещата беше с основна тема графиците за строителство и административните процедури, за да може Локомотив Пловдив да има своя заслужен дом възможно най-скоро. Срещата се ръководеше от "Контрол Инвест“ – строителен надзор и координатор на процесите по изпълнение.

На срещата се обсъди следното:



1. До края на м. август 2026 г. Централната трибуна да бъде завършена функционално и законово в етап, в който може да приема зрители, а капацитетът на стадиона да бъде в пълен мащаб.



Отговорен строител: "Домът на Локомотив“.



2. До края на м. август 2026 г. вертикалната планировка да бъде завършена изцяло и без липсващи елементи минимум в източната си част – новият вход покрай тренировъчните игрища, зоната пред "Спортклуб“, източните половини на паркингите пред "Бесика“ и Южната трибуна. Да бъде осигурен пешеходен достъп до всички трибуни със завършени врати и турникети.



Отговорен строител: "Домът на Локомотив“.



3. До края на м. август 2026 г. новото осветление да бъде монтирано и работещо на всички трибуни.



Отговорен строител: "Рудин“.



4. До края на м. август 2026 г. документално да са преминали всички процедури и съгласувания, за да може това да се случи.

Отговорни за административните процедури: "Контрол Инвест“ и Община Пловдив.



Всички участници в срещата потвърдиха, че това е напълно възможно и постижимо от времева, технологична и административна гледна точка. Множеството стъпки за всеки участник – от проектантите, през Община Пловдив до всеки от изпълнителите – ще бъдат оформени в графици за изпълнение, по които да се следи за евентуални забавяния. Всички, поне на думи, се съгласиха да работят заедно и да се направи най-доброто за града и за Локомотив.



1. На срещата беше представен графикът за изпълнение на Централната трибуна до края на м. август от страна на изпълнителя.



2. На срещата НЕ БЕШЕ представен график за изпълнение на вертикалната планировка. НЕ СЕ ПОТВЪРДИ кога ще се възобновят дейностите. Въпреки че им показахме множеството зони, по които може да се работи така, че да се стига до комплекса по асфалт и да се върви по павета, а не в кал и трапове, изпълнителят не пожела да каже кога ще възобнови дейността. Дори беше заявено, че всички входове към трибуните са в това състояние, защото "феновете така искали“…



Остана Община Пловдив и подизпълнителят да решат проблемите помежду си и в най-кратки срокове да се изготвят графици, да се възобнови реалната дейност и оправданията да спрат.



3. На срещата от Община Пловдив съобщиха, че договорът с "Рудин“ ще бъде публикуван в средата на следващата седмица. Обсъдени бяха изходните данни за проектиране, които Община Пловдив трябва да подготви, както и как ще бъде упражняван независимият строителен надзор по документите.



На етап идеен проект за одобрение ще бъдат показани визуализации как ще изглеждат трибуните с монтирано осветление върху тях. Веднага след подписване на договора ще бъде изготвен и график за изпълнение на осветлението.



4. След приключването на грубия строеж на Централната трибуна с монтирана козирка ще се подготвят документи за промяна по време на строителството, с което ще стане възможно етапното въвеждане в експлоатация. Проектантите трябва да подготвят необходимите чертежи, като Община Пловдив и "Контрол Инвест“ ще се свържат с тях, за да се уточнят всички детайли. Насрочена беше среща с проектантите за следващата седмица, след която да се изготви и график за административните процедури.



Повдигнахме темата относно промените, които сме видели, че се правят по Централната трибуна. Попитахме дали тези промени биха нарушили изискванията на УЕФА и как ще изглежда трибуната след тях. Отговорът, който дадоха изпълнителите, е следният:



1. Промените, които са направили, са по указания на проектантите, след като изпълнителят е подал задание към тях.



2. Проектантите са изготвили концептуални промени, които би следвало да са съобразени с изискванията на УЕФА, но не присъстваха на срещата, за да потвърдят дали е така. Проектантите по част "Конструктивна“ са дали предписания за изпълнение на армировка така, че впоследствие това да бъде конструктивно възможно. Доколкото се разбра, няма изготвени детайлни проекти по части. Допълнителната плоча все още не е бетонирана, въпреки че кофражът е изпълнен.



Важно е да се отбележи, че започнатите вече промени не са обсъждани в широк фенски формат. Също така не става ясно кой ще носи отговорност в случай, че категорията на стадиона бъде понижена.



3. На следващата работна среща ще присъстват проектантите, с които всички детайли по този и останалите казуси трябва да бъдат решени.



Към настоящия момент показваме работния график за изпълнение на Централната трибуна. Остават още поне четири подобни графика, за да е ясно кой, кога и за какво е отговорен.



Напомняме и как трябва да изглежда силуетът на Централната трибуна преди промените. Остава да видим новите визуализации след прибавянето на допълнителна тераса.



Завършването на Комплекс "Локомотив“ в съответствие със стандартите на нашата общност е възможно единствено чрез общите ни усилия и единство".