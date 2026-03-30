Бостън навакса пасив от 0:3 и стигна до победа срещу Кълъмбъс след дузпи

Бостън навакса изоставане от 0:3 и стигна до победата с 4:3 след изпълнение на дузпи срещу домакина Кълъмбъс. Виктор Арвидсон записа три асистенции в редовното време, а след това отбеляза решаващия гол при наказателните удари за третия последователен успех на отбора.

Павел Заха се отличи с два гола и асистенция за гостите, в това число изравнителното попадение за 3:3 само 11 секунди преди края.

Мейсън Марчмънт завърши с гол и асистенция за домакините, които допуснаха четвърто поражение в пет мача, но с 88 точки все още заемат втората "уайлд кард" за елиминациите на Изток, като вече изостават на 4 точки зад Бостън, който държи първата. И двата състава имат по още осем мача до края на редовния сезон.