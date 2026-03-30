  3. Бостън навакса пасив от 0:3 и стигна до победа срещу Кълъмбъс след дузпи

Бостън навакса пасив от 0:3 и стигна до победа срещу Кълъмбъс след дузпи

  • 30 март 2026 | 09:07
Бостън навакса пасив от 0:3 и стигна до победа срещу Кълъмбъс след дузпи

Бостън навакса изоставане от 0:3 и стигна до победата с 4:3 след изпълнение на дузпи срещу домакина Кълъмбъс. Виктор Арвидсон записа три асистенции в редовното време, а след това отбеляза решаващия гол при наказателните удари за третия последователен успех на отбора.

Павел Заха се отличи с два гола и асистенция за гостите, в това число изравнителното попадение за 3:3 само 11 секунди преди края.

Мейсън Марчмънт завърши с гол и асистенция за домакините, които допуснаха четвърто поражение в пет мача, но с 88 точки все още заемат втората "уайлд кард" за елиминациите на Изток, като вече изостават на 4 точки зад Бостън, който държи първата. И двата състава имат по още осем мача до края на редовния сезон.

Люк Тардиф няма да се кандидатира за нов мандат начело на Международната федерация по хокей на лед

Петима българи влязоха във финалите на Световното по сноуборд за младежи

Владимир Илиев грабна всичките държавни титли по биатлон

Линдвик спечели последния старт, Зографски 26-и на финала

Вашингтон спечели гостуването си срещу Вегас след дузпи в НХЛ

Олимпийските шампиони Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха титлата при танцовите двойки на Световното по фигурно пързаляне

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

