Бивш английски национал пое отбор от петото ниво

Бившият английски национал Джърмейн Дефоу беше назначен за старши треньор на Уокинг, съобщиха официално от клуба.
Отборът се състезава в петото ниво на английския футбол, където към момента заема 11-то място в класирането.
„Уокинг е исторически клуб с огромен потенциал и аз съм много развълнуван да стана част от този вълнуващ проект. Нямам търпение да започна работа“, заяви Дефоу при представянето си.
Преди да поеме Уокинг, Дефоу беше част от академията на Тотнъм. Предишният му треньорски опит е като играещ треньор в щаба на Стивън Джерард в Рейнджърс.
Футболната кариера на Дефоу премина през Уест Хам, Борнемут, Тотнъм, Портсмут, Торонто, Съндърланд и Рейнджърс.