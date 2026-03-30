Бивш английски национал пое отбор от петото ниво

Бившият английски национал Джърмейн Дефоу беше назначен за старши треньор на Уокинг, съобщиха официално от клуба.

Отборът се състезава в петото ниво на английския футбол, където към момента заема 11-то място в класирането.

„Уокинг е исторически клуб с огромен потенциал и аз съм много развълнуван да стана част от този вълнуващ проект. Нямам търпение да започна работа“, заяви Дефоу при представянето си.

Woking Football Club is pleased to confirm the appointment of Jermain Defoe as the club’s new Manager. ♦️ — Woking Football Club (@wokingfc) March 29, 2026

Преди да поеме Уокинг, Дефоу беше част от академията на Тотнъм. Предишният му треньорски опит е като играещ треньор в щаба на Стивън Джерард в Рейнджърс.

Футболната кариера на Дефоу премина през Уест Хам, Борнемут, Тотнъм, Портсмут, Торонто, Съндърланд и Рейнджърс.