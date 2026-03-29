Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

Валери Божинов продължава да е популярно име за феновете на италианския футбол и неслучайно беше поканен да вземе участие в 10-ото юбилейно издание на турнира Operazione Nostalgia. Шоуто се проведе вчера, а в него се включиха някои от най-големите звезди в историята на Серия “А”.

В демонстративния турнир по футбол на закрито с петима играчи в отбор се състезаваха три различни състава: Италия, Европа и Свят. Божинов беше част от европейската селекция, като съотборници му бяха легенди като Звонимир Бобан, Едгар Давидс и Борха Валеро. Феновете се насладиха и на изявите на легенди като Франческо Тоти, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон.

Бишвият български национал отдели време и за феновете, като раздаде автографи и отговори на много въпроси. Повечето от тях бяха свързани с националния отбор на Италия.

„Не съм италианец, но подкрепям Италия. Тази страна ми даде толкова много в живота, както като мъж, така и като личност. Тя ми помогна да се превърна в човека, който съм”, сподели Божинов.

„Надявам се Италия да стигне до Световното първенство. Трето поредно Световно без “скуадра адзура” би било проблем за италианския футбол и за италианския народ. Трябва да се надяваме и да се молим с надеждата, че тимът ще успее”, каза бившият нападател.

Божинов коментира и ситуацията в един от отборите, за които игра на Апенините - Ювентус. Той се изказа много ласкаво за насатвника на “бианконерите” Лучано Спалети.

„Винаги съм харесвал Спалети. Винаги съм го смятал за отличен клубен треньор. Неговите методи, манталитет и визия за футбола го правят по-подходящ за клубове, отколкото за национални отбори. В националния отбор нямаш време да предаваш своите игрови ценности и да тренираш футболистите”, изтъкна Божинов.

“Надявам се Юве да продължи със Спалети и през следващия сезон, като преди това се класира за Шампионската лига . След това може да бъде изграден страхотен отбор, който да се бори за Скудетото”, добави българинът.

Той коментира и представянето на друг от бившите си клубове - Фиорентина:



"Следя ги и трябва да кажа, че имат наистина труден сезон, с много проблеми. Това не е нивото на Фиорентина. Да се ​​надяваме, че ще оцелеят, защото тази година се навършват 100 години от създаването на клуба, а ние искаме да празнуваме в Серия "А", със сигурност не в Серия "Б". Вярвам, че Фиорентина ще оцелее", заяви Божинов.