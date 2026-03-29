Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

  • 762
  • 3
Валери Божинов продължава да е популярно име за феновете на италианския футбол и неслучайно беше поканен да вземе участие в 10-ото юбилейно издание на турнира Operazione Nostalgia. Шоуто се проведе вчера, а в него се включиха някои от най-големите звезди в историята на Серия “А”.

В демонстративния турнир по футбол на закрито с петима играчи в отбор се състезаваха три различни състава: Италия, Европа и Свят. Божинов беше част от европейската селекция, като съотборници му бяха легенди като Звонимир Бобан, Едгар Давидс и Борха Валеро. Феновете се насладиха и на изявите на легенди като Франческо Тоти, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон.

Бишвият български национал отдели време и за феновете, като раздаде автографи и отговори на много въпроси. Повечето от тях бяха свързани с националния отбор на Италия.

  „Не съм италианец, но подкрепям Италия. Тази страна ми даде толкова много в живота, както като мъж, така и като личност. Тя ми помогна да се превърна в човека, който съм”, сподели Божинов.

„Надявам се Италия да стигне до Световното първенство. Трето поредно Световно без “скуадра адзура” би било проблем за италианския футбол и за италианския народ. Трябва да се надяваме и да се молим с надеждата, че тимът ще успее”, каза бившият нападател.

Божинов коментира и ситуацията в един от отборите, за които игра на Апенините - Ювентус. Той се изказа много ласкаво за насатвника на “бианконерите” Лучано Спалети.

„Винаги съм харесвал Спалети. Винаги съм го смятал за отличен клубен треньор. Неговите методи, манталитет и визия за футбола го правят по-подходящ за клубове, отколкото за национални отбори. В националния отбор нямаш време да предаваш своите игрови ценности и да тренираш футболистите”, изтъкна Божинов.

“Надявам се Юве да продължи със Спалети и през следващия сезон, като преди това се класира за Шампионската лига . След това може да бъде изграден страхотен отбор, който да се бори за Скудетото”, добави българинът.

Той коментира и представянето на друг от бившите си клубове - Фиорентина:

"Следя ги и трябва да кажа, че имат наистина труден сезон, с много проблеми. Това не е нивото на Фиорентина. Да се ​​надяваме, че ще оцелеят, защото тази година се навършват 100 години от създаването на клуба, а ние искаме да празнуваме в Серия "А", със сигурност не в Серия "Б". Вярвам, че Фиорентина ще оцелее", заяви Божинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беларус с Ебонг победи Армения в контрола, Лапоухов остана на пейката

  • 29 март 2026 | 20:51
  • 1670
  • 0
Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

  • 29 март 2026 | 20:47
  • 1736
  • 0
Миньор остана без треньор

  • 29 март 2026 | 20:35
  • 5241
  • 10
Пирин засили Беласица към аматьорите

  • 29 март 2026 | 20:27
  • 1825
  • 17
8 гола във Втора лига днес

  • 29 март 2026 | 20:20
  • 45851
  • 23
Престижно: Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Испания - Египет

  • 29 март 2026 | 18:55
  • 2558
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 27223
  • 45
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 37221
  • 289
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 14643
  • 38
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 1793
  • 0
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 7154
  • 13
Страхотно! Иван Иванов с най-голямата титла в кариерата си

  • 29 март 2026 | 13:58
  • 37124
  • 24