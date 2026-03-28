Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  • 28 март 2026 | 12:34
  • 1147
  • 0
Валери Божинов излиза срещу куп легенди пред 13 000 зрители в Рим

Бившият български национал Валери Божинов днес ще вземе участие в юбилейното десето издание на турнира Operazione Nostalgia.

В шампионата, който ще се проведе в Рим, ще вземат участие куп легенди. Събитието представлява демонстративен турнир по футбол на закрито с петима играчи в отбор, като участие ще вземат три различни състава: Италия, Европа и Свят.  

Бившият нападател ще бъде част от европейската селекция, като съотборници ще му бъдат легенди като Звонимир Бобан, Едгар Давидс и Борха Валеро.   В другите тимове личат имената на Франческо Тоти, Алесандро Неста, Симоне Перота, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон.   

В часовете преди двубоя Валери Божинов и Себастиан Фрей ще отговарят на въпроси и ще раздават автографи на феновете.   Трябва да отбележим, че залата Palazzo dello Sport в Рим, която е с капацитет от 13 000 зрители, е напълно разпродадена за грандиозното събитие.

Следвай ни:

Водещи Новини

