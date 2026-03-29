  Рилски спортист надви Берое и увеличи преднината си на върха в Sesame НБЛ

Рилски спортист надви Берое и увеличи преднината си на върха в Sesame НБЛ

  • 29 март 2026 | 21:10
Рилски спортист надви Берое и увеличи преднината си на върха в Sesame НБЛ

Шампионът в Sesame НБЛ Рилски спортист увеличи преднината си на върха в класирането, след като победи с 98:81 (26:22, 19:16, 25:26, 28:17) като гост Берое в мач от 28-ия кръг.

Самоковци стигнаха до 21-вата си победа за сезона не чак толкова лесно, колкото показва крайният резултат, тъй като домакините от Берое успяваха да се надиграват със своя съперник чак до средата на последната четвърт.

Рилски спортист имаше преднина в резултата през почти целия мач, като на почивката между двете полувремена тя бе 7 точки при 45:38. Баскетболистите на Берое обаче не отстъпваха и дори успяха да поведат за пръв път в резултата при 62:61 малко преди края на третата четвърт.

В заключителните десет минути "зелените" отново излязоха напред в резултата при 74:73 след кош на Дариъс Киусбери, но в заключителните 8 минути на двубоя гостите направиха серия от 25:7 точки, която им донесе и успеха.

За победителите, които вече са с баланс от 21 победи и само 5 загуби, най-резултатен с 27 точки бе Александър Янев. Джонатан Дейвис добави 21 точки, а Христо Бъчков направи "дабъл-дабъл" от 20 точки и 12 борби.

За Берое, който е на 8-о място в класирането с 10 победи и 16 поражения, по 17 точки отбелязаха Брет Рийд и Милен Захариев. 15 добави Дариъс Куинсбери.

Снимка: Sesame НБЛ

СТАТИСТИКА НА МАЧА

