Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Българките с 14-о място на сабя на Световната купа по фехтовка в Ташкент

Българките с 14-о място на сабя на Световната купа по фехтовка в Ташкент

  • 29 март 2026 | 18:48
  • 215
  • 0
Българките с 14-о място на сабя на Световната купа по фехтовка в Ташкент

Отборът на България на сабя за жени завърши на 14-о място за Световната купа по фехтовка в Ташкент (Узбекистан). В турнира участваха 20 тима, като от Топ 10 в световната ранглиста на пътеките не излезе само Франция, който е лидер в класирането.

Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова и Белослава Иванова стартираха надпреварата от втория кръг. Жребият ги изпрати срещу Италия, а националките отстъпиха с 33:45, съобщават от БФФехтовка.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Илиева, Василева, Нейкова и Иванова загубиха от Унгария с 29:45, след това победиха Хонконг с 45:41 и в последния двубой бяха надиграни от Казахстан с 45:44. Така България зае 14-а позиция в крайното класиране.

Снимка: Българска федерация по фехтовка / Facebook

Следвай ни:

