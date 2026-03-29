Наказаха Марк Маркес за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в спринта

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отнесе наказание от стюардите в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в първата обиколка на снощния спринт в Остин.

🚨 @marcmarquez93 has been handed a Long Lap Penalty for tomorrow's race by the FIM #MotoGP Stewards due to causing @FabioDiggia49's crash #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/fF3gOy7xXM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2026

Заводският пилот на Дукати атакува своя противник с много късно спиране за 12-ия завой в края на обратната права. Той обаче влезе много дълбоко в кривата и загуби контрол върху мотора си, което доведе до падане, а потърпевш беше и Ди Джанантонио, който също беше съборен.

Почти моментално комисарите обявиха, че ще разгледат случая след финала на спринтовата надпревара. Те прецениха, че Маркес носи вина за инцидента и затова решиха да санкционират испанеца с минаване през дългата обиколка.

Той ще трябва да изтърпи санкцията си в хода на днешната основна надпревара за Гран При на САЩ, която стартира в 23:00 часа българско време. Най-успешният пилот на „Пистата на Америките“ ще потегли от шестата позиция на стартовата решетка, докато Ди Джанантонио ще стартира от полпозишъна.

