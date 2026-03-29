  Наказаха Марк Маркес за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в спринта

Наказаха Марк Маркес за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в спринта

  • 29 март 2026 | 17:40
Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отнесе наказание от стюардите в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за инцидента с Фабио Ди Джанантонио в първата обиколка на снощния спринт в Остин.

Заводският пилот на Дукати атакува своя противник с много късно спиране за 12-ия завой в края на обратната права. Той обаче влезе много дълбоко в кривата и загуби контрол върху мотора си, което доведе до падане, а потърпевш беше и Ди Джанантонио, който също беше съборен.

Почти моментално комисарите обявиха, че ще разгледат случая след финала на спринтовата надпревара. Те прецениха, че Маркес носи вина за инцидента и затова решиха да санкционират испанеца с минаване през дългата обиколка.

Хорхе Мартин с драматичен първи успех с Априлия в MotoGP

Той ще трябва да изтърпи санкцията си в хода на днешната основна надпревара за Гран При на САЩ, която стартира в 23:00 часа българско време. Най-успешният пилот на „Пистата на Америките“ ще потегли от шестата позиция на стартовата решетка, докато Ди Джанантонио ще стартира от полпозишъна.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

Фернандо Алонсо е кръстил сина си на себе си?

  • 29 март 2026 | 18:03
  • 657
  • 2
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин (обновено)

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин (обновено)

  • 29 март 2026 | 17:47
  • 1045
  • 0
Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

  • 29 март 2026 | 17:30
  • 456
  • 0
Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

Защо Беарман беше толкова по-бърз от Колапинто при инцидента между двамата

  • 29 март 2026 | 17:22
  • 805
  • 1
Антонели с две постижения за историята днес

Антонели с две постижения за историята днес

  • 29 март 2026 | 15:37
  • 1415
  • 0
Ръсел коментира разочароващото състезание в Япония

Ръсел коментира разочароващото състезание в Япония

  • 29 март 2026 | 15:03
  • 1509
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19118
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27049
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7657
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 126
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28089
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5567
  • 7