Петрос коригира рекорда на Германия на полумаратона в Берлин

В подготовката си за маратона в Лондон следващия месец Аманал Петрос постигна впечатляващо трето място на полумаратона в Берлин в неделя сутринта, поставяйки нов национален рекорд на Германия от 59:22. С това постижение той се изкачи до четвърто място в европейската ранглиста за всички времена.

Световният сребърен медалист в маратона започна по-предпазливо във втората група в ранните етапи на състезанието, но постепенно си проправи път напред, за да се качи отново на подиума. Той завърши трети за втора поредна година, подобрявайки с осем секунди предишния си национален рекорд от 59:31.

"Беше студено и ветровито, затова намалих темпото, докато тялото ми загрее. Много съм щастлив с рекорда на Германия“, коментира Петрос.

Сред атлетите, които Петрос изпревари в заключителната част на надпреварата, бяха европейският шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу от Швейцария и французинът Етиен Дагинос. И двамата също записаха изключително бързи времена в състезание, което сериозно пренареди европейската ранглиста на полумаратон за всички времена.

Лобалу финишира четвърти с 59:23, докато Дагинос се възстанови след скорошното си незавършване на полумаратона в Лисабон, заемайки пето място с личен рекорд от 59:27 – най-доброто време, постигано някога от френски атлет.

Победата при мъжете грабна Андреа Киптоо от Кения с време 59:11, следван от пейсмейкъра Денис Кипкемой, който завърши състезанието и се класира втори със същото време като победителя.

При жените, където победителка стана етиопката Ликина Амебау с 65:07, Естер Пфайфер беше най-добре представилата се германка и европейка. Тя се класира пета с личен рекорд от 67:25. "Имах две тежки седмици, защото бях настинала. Но сега съм развълнувана от личния си рекорд“, сподели тя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages