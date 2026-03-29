Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

Защитаващият титлата си Бяла победи Етър 64 като гост с 36:29 (19:14) в среща от третия кръг в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени. С успеха шампионките събраха 9 точки на върха на класирането и си осигуриха място в Суперфинала за титлата. Великотърновки са втори с 6 пункта.

"Виолетовите" преодоляха колебливо начало и изоставане от 1:5 и в 17-ата минута стигнаха до изравняване при 10:10. Последва серия от неточности за домакините, което позволи на Бяла отново да вземе преднина и да се оттегли на почивка с аванс от 19:14.

Гостенките продължиха да контролират двубоя след почивката, като в средата на втората част водеха с 29:21. Състезателките на Етър допуснаха над дузина грешки при подаванията и така и не успяха да съкратят пасива си.

Така Бяла записа нов успех, след като в средата на март спечели националната купа отново след победа над великотърновки. Най-резултатна за шампионките днес беше Соня Богданова с 8 попадения, а по 7 пъти се разписаха Лидия Ковачева и Мелина Спасова.

За "виолетовите" над всички беше Александра Замишляк с 14 гола. В другата среща от кръга Свиленград надделя над Академик ПУ с 29:21 (15:6) и постигна първи успех в основната фаза на шампионата, а с 3 точки заема третото място. Пловдивчанки са четвърти без актив.

В плейофа за петото място в крайното класиране Сливница пък се наложи над Спортист-Кремиковци 2010 с 32:29 (15:14) и спечели серията с 2:0 победи, след като преди седмица триумфира и като гост с 38:26 (16:13) в първия мач.

Снимки: Imago