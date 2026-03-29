  Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

Бяла надви Етър 64 в дербито между лидерите, Сливница завърши сезона на петото място

Защитаващият титлата си Бяла победи Етър 64 като гост с 36:29 (19:14) в среща от третия кръг в основната фаза на първенството на България по хандбал за жени.  С успеха шампионките събраха 9 точки на върха на класирането и си осигуриха място в Суперфинала за титлата. Великотърновки са втори с 6 пункта.

"Виолетовите" преодоляха колебливо начало и изоставане от 1:5 и в 17-ата минута стигнаха до изравняване при 10:10. Последва серия от неточности за домакините, което позволи на Бяла отново да вземе преднина и да се оттегли на почивка с аванс от 19:14.

Гостенките продължиха да контролират двубоя след почивката, като в средата на втората част водеха с 29:21. Състезателките на Етър допуснаха над дузина грешки при подаванията и така и не успяха да съкратят пасива си.

Така Бяла записа нов успех, след като в средата на март спечели националната купа отново след победа над великотърновки.  Най-резултатна за шампионките днес беше Соня Богданова с 8 попадения, а по 7 пъти се разписаха Лидия Ковачева и Мелина Спасова.

За "виолетовите" над всички беше Александра Замишляк с 14 гола.  В другата среща от кръга Свиленград надделя над Академик ПУ с 29:21 (15:6) и постигна първи успех в основната фаза на шампионата, а с 3 точки заема третото място. Пловдивчанки са четвърти без актив.

В плейофа за петото място в крайното класиране Сливница пък се наложи над Спортист-Кремиковци 2010 с 32:29 (15:14) и спечели серията с 2:0 победи, след като преди седмица триумфира и като гост с 38:26 (16:13) в първия мач.

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Хикару Накамура: Не съм фаворит, четирима могат да спечелят Турнира на претендентите

Хикару Накамура: Не съм фаворит, четирима могат да спечелят Турнира на претендентите

  • 29 март 2026 | 11:13
  • 1434
  • 0
Повече кризи отколкото титли: поредният провал на бившия герой Тайгър Уудс

Повече кризи отколкото титли: поредният провал на бившия герой Тайгър Уудс

  • 29 март 2026 | 08:33
  • 4337
  • 0
Йоана Илиева спечели сребро на Световната купа по фехтовка в Ташкент

Йоана Илиева спечели сребро на Световната купа по фехтовка в Ташкент

  • 28 март 2026 | 17:48
  • 655
  • 0
Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

  • 28 март 2026 | 08:44
  • 8066
  • 5
Василева, Нейкова и Илиева във втория ден на Световната купа в Ташкент

Василева, Нейкова и Илиева във втория ден на Световната купа в Ташкент

  • 28 март 2026 | 03:26
  • 1378
  • 0
Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

  • 28 март 2026 | 02:53
  • 2514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 14672
  • 14
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 21958
  • 202
Черноморец (Бургас) 1:1 Дунав (Русе), дъжд и локви в Несебър

Черноморец (Бургас) 1:1 Дунав (Русе), дъжд и локви в Несебър

  • 29 март 2026 | 17:17
  • 3534
  • 5
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 25231
  • 51
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 3528
  • 4
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 22700
  • 19