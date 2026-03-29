  Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

  • 29 март 2026 | 16:18
Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

Милица Мирчева (Атлет, Мездра) и Георги Жеков (Локомотив, Дряново) спечелиха националните титли за жени и мъже. Те заслужиха златните отличия по време на шампионата на страната по трейл бягане, който се проведе на дистанция от 44 км със старт в село Марково.

Мирчева стана първа с време 4.01:32 часа. На втора позиция се класира Радостина Балова (Локомотив, Дряново) с 4.39:30 часа, а трета завърши Виктория Тужовец (Тангра, Варна) с 5.30:12 часа.

Жеков триумфира с 3.31:17 часа. Среброто завоюва Кристиян Иванов (Мисионис Търговище) с 3.41:39 часа, а бронзвото отличие остана за Йордан Тодоров (Локомотив, Дряново), спрял хронометъра на 3.48:07 часа, съобщават от БФ Лека атлетика.

Още от Лека атлетика

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Черноморец (Бургас) 1:1 Дунав (Русе), дъжд и локви в Несебър

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

