Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

Милица Мирчева (Атлет, Мездра) и Георги Жеков (Локомотив, Дряново) спечелиха националните титли за жени и мъже. Те заслужиха златните отличия по време на шампионата на страната по трейл бягане, който се проведе на дистанция от 44 км със старт в село Марково.

Мирчева стана първа с време 4.01:32 часа. На втора позиция се класира Радостина Балова (Локомотив, Дряново) с 4.39:30 часа, а трета завърши Виктория Тужовец (Тангра, Варна) с 5.30:12 часа.

Жеков триумфира с 3.31:17 часа. Среброто завоюва Кристиян Иванов (Мисионис Търговище) с 3.41:39 часа, а бронзвото отличие остана за Йордан Тодоров (Локомотив, Дряново), спрял хронометъра на 3.48:07 часа, съобщават от БФ Лека атлетика.