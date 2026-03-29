Георги Павлов: Поне 20 атлети ще бъдат осигурени до Олимпиадата в Лос Анджелис

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше специален гост в предаването “Арена спорт“ по БНТ 1. Той коментира успешното представяне на българския отбор по време на Световното първенство в зала в Торун и определи като “исторически момент“ бронзовия медал на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

Представянето в Торун беше историческо

“Това е първият медал при мъжете в зала от 1991 г. Голям сезон направи това момче и сме много радостни, че можем да сме свидетели на това. Но не е само Божидар. Тук е и Александра Начева, която се завърна след контузия след близо 19 месеца, и то сред първите 8 в елита. Силно състезание направиха и спринтьорите, които бяха там – Христо Илиев и Никола Караманолов, също и хърделистът ни Станислав Станков. Виждам, че спокойствието, което дадохме в атлетическата общност след изминалата бурна година, дава резултати, заяви в началото президентът на БФЛА.

Осигуряването на заплати е от ключова роля за добрата подготовка за ЛОИ 2028 г.

“Щастлив съм, че осигурихме на 12–15 атлети нормално финансиране. Другата седмица ще обявим още трима състезатели и се надявам да покрием общо около 20 атлети, които до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 да имат спокойствие да тренират и да не мислят за нищо друго, коментира Георги Павлов.

Реновирането на инфраструктурата си остава основен приоритет

“В последните десетилетия не е правено почти нищо за базите на леката атлетика в столицата и големи градове като Пловдив, Варна и Бургас. Не слагам вина само на държавата – тя направи много през последните 10 години. Обвинявам и лекоатлетическата общност – никога не сме били обединени. Навсякъде сме наематели. Трябва да чукаме по вратите на кметове и министерства. Това, което ще ме направи щастлив, е да започне изграждането на лекоатлетическа база, където да се готвим 365 дни в годината и да е само наша. Имам уверение и от кмета на Бургас, че най-после там ще бъде сглобена писта. Подали сме заявка за домакинство на европейско първенство за Бургас. Имаме огромна възможност да докараме в България големи атлетически форуми, а нямаме съоръжения, категоричен е президентът на БФЛА.

Пистата на Националния стадион “Васил Левски“ ще е по световните стандарти

“Специални благодарности към предишния министър, както и към сегашния – Димитър Илиев, също и към ръководството на НСБ. Най-после се отпуснаха средства и по препоръка на федерацията пистата ще бъде направена по стандартите на Световната атлетика, за да приема големи първенства, обнадежден е Георги Павлов.

Медалите са важни, но и атлетите трябва да са здрави

“Ще се радвам много на медал от Олимпийски игри. Последният такъв беше спечелен от Мирела Демирева в Рио през 2016 г. Но за мен не са важни само медалите, а децата да са здрави и да участват в състезания. Тази година има европейско първенство, а през следващата – световно. Надявам се да имаме голям отбор, да спечелим медали, а върхът на всичко да бъдат Олимпийските игри, завърши президентът на БФЛА.