Матата и Чебет с рекорди на трасето в Янджоу

Кенийските атлети Алекс Нзиока Матата и Мириам Чебет постигнаха рекордни времена по време на полумаратона в Янджоу, състезание от платинения етикет на Световната атлетика, което се проведе днес.

И двамата състезатели подобриха рекордите на трасето, като по този начин за трета поредна година кенийски бегачи триумфират с титлите при елита в Янджоу.

Матата защити титлата си по впечатляващ начин, сваляйки 20 секунди от рекорда на трасето, който постави миналата година, с време от 59:11. Победното време на 27-годишния атлет подобрява и личния му рекорд от 59:20, поставен в Рас ал-Хайма миналата година, и се явява най-доброто постижение, регистрирано някога на китайска земя.

С това постижение Матата вече притежава трите най-бързи времена в полумаратона, записвани някога в Китай.

Победата в Янджоу продължава забележителната форма на кениеца, идвайки само две седмици след успеха му на полумаратона Мейшан Реншоу с време 59:51. Макар и сравнително нов на международната сцена, Матата дебютира преди по-малко от две години и вече е слизал под 60 минути в 10 от своите 13 участия в полумаратони.

Етиопецът Джемал Йемер завърши на второ място с 59:30, а кениецът Джефри Тороитич Кипчумба допълни подиума с време 59:57.

Чебет беше също толкова впечатляваща в надпреварата при жените, като се откъсна в заключителните етапи, за да спечели с 1:06:27, подобрявайки рекорда на трасето с 38 секунди.

Кенийката остана само на 20 секунди от най-доброто си постижение в кариерата от 1:06:07, поставено в Истанбул миналата година. Тя продължава силния си старт на сезона след резултат от 30:08 на 10 км във Валенсия през януари.

На второ място се класира етиопката Фтау Зерай Безаб с 1:07:02, а трета финишира кенийката Гладис Чепкуруи с 1:07:15.

Снимки: Gettyimages