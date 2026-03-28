Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Унгария
  3. Унгария удари Словения в края

Унгария удари Словения в края

  28 март 2026 | 21:21
  • 284
  • 0
Унгария победи Словения с 1:0 в контролна среща, играна на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. Мачът бе доста оспорван, а домакините стигнаха до успеха чак в заключителните минути.

Словения можеше да поведе в 12-ата минута, но гол на Даниел Щурм бе отменен заради засада.

След това Унгария бе по-активният отбор и създаде повече голови възможности, но попадението така и не идваше.

Все пак в 79-ата минута голът най-накрая дойде. Топката бе центрирана в наказателното поле, Ласло Наги не успя да стреля към вратата, но кълбото се озова в Саболч Шьон, който стреля и с доза късмет топката тупна и прехвърли вратаря за 1:0.

Следващият мач на маджарите е с Гърция на 31 март. Словения също има предвидена още една проверка, която е на същата дата срещу Черна гора.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 2087
  • 1
Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

  • 28 март 2026 | 16:52
  • 2252
  • 0
Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

  • 28 март 2026 | 16:09
  • 3229
  • 3
Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

  • 28 март 2026 | 15:41
  • 6243
  • 3
Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

  • 28 март 2026 | 15:21
  • 2128
  • 0
Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

  • 28 март 2026 | 14:51
  • 16959
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 27231
  • 271
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 15840
  • 21
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 21543
  • 17
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 8780
  • 6
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 6403
  • 7
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 22292
  • 8