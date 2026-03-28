Унгария удари Словения в края

Унгария победи Словения с 1:0 в контролна среща, играна на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. Мачът бе доста оспорван, а домакините стигнаха до успеха чак в заключителните минути.

Словения можеше да поведе в 12-ата минута, но гол на Даниел Щурм бе отменен заради засада.

След това Унгария бе по-активният отбор и създаде повече голови възможности, но попадението така и не идваше.

Все пак в 79-ата минута голът най-накрая дойде. Топката бе центрирана в наказателното поле, Ласло Наги не успя да стреля към вратата, но кълбото се озова в Саболч Шьон, който стреля и с доза късмет топката тупна и прехвърли вратаря за 1:0.

Следващият мач на маджарите е с Гърция на 31 март. Словения също има предвидена още една проверка, която е на същата дата срещу Черна гора.

