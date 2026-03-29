Абдилаахи подобри рекорда на Германия на 10 000 метра

Германският атлет Мохамед Абдилаахи стана едва шестият европеец в историята, който успява да пробяга 10 000 метра на писта за по-малко от 27 минути.

Абдилаахи спечели победата на турнира The TEN в Сан Хуан Капистрано, Калифорния, с национален рекорд от 26:56.58. С това постижение той подобри значително дългогодишния рекорд на олимпийския шампион на 5000 метра от 1992 г. Дитер Бауман, чието време от 27:21.53 датираше от 1997 г.

"Невероятно щастлив съм и съм просто благодарен, че се получи толкова добре. Във Валенсия се представих наистина добре (той записа 27:22 на 10-километровото шосейно бягане Valencia 10K Ibercaja), а аз не съм най-добрият шосеен бегач. Ако бягам добре на шосе, значи на писта съм много, много по-силен. Бавно навлизам в най-добрата си форма“, заяви Абдилаахи, цитиран от Leichtathletik.de.

Във финалния спринт Абдилаахи изпревари австралиеца Кай Робинсън, който също за първи път слезе под границата от 27 минути и постави нов рекорд на Океания с време 26:57.07.

Майк Фопен завърши трети, поставяйки нов национален рекорд на Нидерландия с 27:20.52.

При жените победата извоюва Шелби Хулихан с време 30:50.10. Най-добре представилата се европейка беше германката Лиза Меркел, която завърши четвърта с 31:32.25.



