Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

Британецът Джош Кър ще се опита да подобри световния рекорд на Хишам Ел Геруж на една миля пред домашна публика по време на състезанието от Диамантената лига в Лондон през юли.
Кър, който спечели титлата на 3000 метра на Световното първенство в зала в Полша миналата седмица, има най-добър резултат на дистанцията от 3:45.34 минути, с над две секунди по-слабо от рекорда на Ел Геруж от 3:43.13, поставен през 1999 година.
„Това е огромна цел в кариерата ми. Това е един от най-старите световни рекорди в леката атлетика и мисля, че е един от най-важните. Издържа изпитанието на времето и предизвиква огромно уважение“, заяви 28-годишният Кър в интервю за ВВС.
„С резултатите от тренировките, които правя, мисля, че тази година е чудесна възможност да опитам истински. Това е нещо, за което се чувствам уверен да говоря, че ще се стремя към него“, добави британският лекоатлет.
