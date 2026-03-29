Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

  • 29 март 2026 | 12:26
Британецът Джош Кър ще се опита да подобри световния рекорд на Хишам Ел Геруж на една миля пред домашна публика по време на състезанието от Диамантената лига в Лондон през юли.

Кър, който спечели титлата на 3000 метра на Световното първенство в зала в Полша миналата седмица, има най-добър резултат на дистанцията от 3:45.34 минути, с над две секунди по-слабо от рекорда на Ел Геруж от 3:43.13, поставен през 1999 година.

„Това е огромна цел в кариерата ми. Това е един от най-старите световни рекорди в леката атлетика и мисля, че е един от най-важните. Издържа изпитанието на времето и предизвиква огромно уважение“, заяви 28-годишният Кър в интервю за ВВС.

„С резултатите от тренировките, които правя, мисля, че тази година е чудесна възможност да опитам истински. Това е нещо, за което се чувствам уверен да говоря, че ще се стремя към него“, добави британският лекоатлет.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Водещи Новини

