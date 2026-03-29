Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

22-годишният Лачлан Кенеди победи тийнейджърската сензация Гаут Гаут за втора поредна година на водещото еднодневно състезание по лека атлетика в Мелбърн (Австралия), преди да се насочи към спечелване на златото на тазгодишните Игри на Британската общност в Глазгоу.

Кенеди пресече финалната линия в спринта на 200 метра за 20.38 секунди по време на турнира на стадион „Лейксайд“, изпреварвайки 18-годишния Гоут с 0.05 секунди.

„Не слушам много шума, просто излизам и се опитвам да победя всеки, който е пред мен, а след това всички се надпреварват с времето“, заяви Кенеди и добави: „Обичам вниманието - хубаво е. Обичам да печеля. Само небето е лимит.“

„Лачи спечели днес, поздравления за него. Но аз със сигурност ще се върна“, каза Гаут Гаут, който попадна в заглавията през 2024 година, когато постави нов австралийски рекорд на 200 метра от 20.04 секунди. През юни миналата година той подобри постижението за - 20.02 секунди.