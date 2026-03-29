Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

  • 29 март 2026 | 12:13
22-годишният Лачлан Кенеди победи тийнейджърската сензация Гаут Гаут за втора поредна година на водещото еднодневно състезание по лека атлетика в Мелбърн (Австралия), преди да се насочи към спечелване на златото на тазгодишните Игри на Британската общност в Глазгоу.

Кенеди пресече финалната линия в спринта на 200 метра за 20.38 секунди по време на турнира на стадион „Лейксайд“, изпреварвайки 18-годишния Гоут с 0.05 секунди.

„Не слушам много шума, просто излизам и се опитвам да победя всеки, който е пред мен, а след това всички се надпреварват с времето“, заяви Кенеди и добави: „Обичам вниманието - хубаво е. Обичам да печеля. Само небето е лимит.“

„Лачи спечели днес, поздравления за него. Но аз със сигурност ще се върна“, каза Гаут Гаут, който попадна в заглавията през 2024 година, когато постави нов австралийски рекорд на 200 метра от 20.04 секунди. През юни миналата година той подобри постижението за - 20.02 секунди.

Още от Лека атлетика

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

  • 29 март 2026 | 12:26
  • 212
  • 0
Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

  • 28 март 2026 | 17:46
  • 4778
  • 7
Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

  • 28 март 2026 | 17:15
  • 1095
  • 0
Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

  • 28 март 2026 | 13:56
  • 2569
  • 0
Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

  • 28 март 2026 | 12:55
  • 553
  • 0
Драгутин Топич остава рекордьор: По какво сръбският скачач е ненадминат

Драгутин Топич остава рекордьор: По какво сръбският скачач е ненадминат

  • 28 март 2026 | 11:47
  • 3528
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 8201
  • 93
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 17376
  • 34
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 9798
  • 29
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 10521
  • 23
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 16131
  • 15
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 14765
  • 13