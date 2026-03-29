Осезаемо присъствие на футболни фигури във Варна

Срещата между Фратрия и Миньор Перник от Втора лига предизвика изключителен интерес. На стадион Спартак бяха забелязани редица популярни футболни фигури.

Двубоят на „братския отбор“, който се бори за промоция в efbet Лига, бе изгледан от спортния директор на Спартак Варна Пламен Гетов, председателя на УС на варненци Алекс Илиев, треньора на Септември Тервел Георги Иванов, както и президента и спортния директор на Добруджа – Сергей Серафимов и Енгибар Енгибаров.

Шефът на ЗС към БФС Георги Мирчев също уважи с присъствието си двубоя, който донесе ценни три точки за Фратрия.

/Пламен Трендафилов/