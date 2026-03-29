Барселона има ясен план за завършване на ремонта на "Камп Ноу"

Барселона се състезава успешно на „Спотифай Камп Ноу“, печелейки всичките си десет мача от Ла Лига, три от Шампионската лига и един за Купата на краля. Стадионът на „кулес“ се превърна в истинска крепост, въпреки че все още не е завършен и капацитетът му е малко над половината от общия. Ремонтните дейности по съоръжението обаче напредват с добро темпо, очакваните срокове се спазват и мечтата на каталунците е все по-близо до своето осъществяване.

Поетапното завръщане през следващия сезон ще позволи и постепенно разширяване на ВИП зоната, която е важен източник на приходи за клуба. Обновеният „Спотифай Камп Ноу“ ще утрои предлагането на ложи и луксозни места в сравнение със старото съоръжение. При общ брой от 9400 места, включително наличните пространства, ръководството изчисли, че заедно с новите спонсорски договори ще се генерират около 120 милиона евро годишни приходи.

Лапорта не желае отборът да се връща отново на Олимпийския стадион в Монтжуик, най-вече заради свързаните с това разходи. От своя страна, Ла Лига изисква минимален капацитет от 8000 места за провеждане на мачове и изглежда няма да прави повече изключения, както се случи през настоящата кампания. Освен това, от Барселона смятат, че това е проект, който рано или късно трябва да бъде осъществен заради нуждите на първия женски отбор и на Барса Атлетик, за който се надяват да се изкачи във Втора дивизия.

През последните дни клубът подготвя докладите, които трябва да представи на общината в Сант Жоан Деспи, за да получи зелена светлина за разширяването на стадион „Йохан Кройф“. Промените ще се съсредоточат върху изграждането на повече седалки в зоните на трибуните „Латерал“ и „Гол Норд“. На този стадион отборът на Флик ще започне само сезон 2027-28, който ще завърши на „Спотифай Камп Ноу“. Прогнозите на клуба са, че до края на същата година реконструкцията на съоръжението в квартал Лес Кортс, започнала през юни 2023 г., ще бъде напълно завършена. Така целият процес по преустройство ще е отнел четири години и половина.

Първоначалният бюджет за стадиона беше около 960 милиона евро, а за целия проект „Еспай Барса“ – около 1,5 милиарда евро, но предвидената сума вече е надхвърлена. Въпреки това, от клуба ще предоставят всички окончателни цифри след финализирането на амбициозния проект.