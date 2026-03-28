  Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

  • 28 март 2026 | 23:31
Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

След мъчителни 511 дена Хорхе Мартин отново записа успех в MotoGP, след като триумфира в спринтовата надпревара на „Пистата на Америките“ край Остин.

Победата на Мартинатора дойде след изпреварване в средата на последната обиколка на тексаското трасе, когато той задмина своя стар спаринг партньор Франческо Баная в края на обратната права. А в основата на този триумф на пилота на Априлия беше неговото „рисково“ решение да заложи на средно твърдата задна гума, докато всички останали избраха меката смес.

Хорхе Мартин с драматичен първи успех с Априлия в MotoGP

„Време е за родео! Много съм щастлив, благодаря на всички. За първи път печеля тук в MotoGP, така че това е фантастично. Наистина ми липсваше да се състезавам тук две години. Ние взехме, може би, рисково решение със средно твърдата гума, но вътрешно знаех, че това е правилният избор и това се отплати.

„Трябваше да изчакам до последната обиколка. Никога до сега в MotoGP не бях печелил нито състезание, нито спринт по този начин. За мен означава много, че отново спечелих спринт. Благодаря на Априлия, на невероятния отбор, който ми помага да преоткрия моето ниво, доближаваме се до него, благодаря“, каза Мартинатора.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
