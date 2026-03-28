  3. Пеко Баная: В края останах без задна гума

  • 28 март 2026 | 23:22
Франческо Баная беше начело в 9.5 от десетте обиколки на спринта на „Пистата на Америките“, но в крайна сметка завърши втори зад Хорхе Мартин, който го изпревари в средата на последния тур.

След финала заводският пилот на Дукати заяви, че в края е останал без ресурс в меката си задна гума, което даде шанс на Мартин, който заложи на средно твърдата смес, да се пребори с него. Въпреки това Баная отчете, че е доволен от показаното днес и се надява да направи още една стъпка напред в неделното състезание в Остин.

„Ш*баният Хорхе – каза Баная в шеговит тон. – Старах се да карам гладко след първата обиколка, в която натиснах малко повече. Исках да съхраня гумата за финала, но в края започнах да страдам с меката задна гума.

„Но въпреки всичко аз съм доволен от усилията, които полагахме, заслужавахме такъв резултат. Благодаря на отбора, който, както винаги, работи много здраво. Утре ще се опитаме да направим още една стъпка напред“, добави още двукратният световен първенец.

