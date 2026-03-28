  Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

  • 28 март 2026 | 23:16
Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

Педро Акоста пресече финалната линия в спринта на „Пистата на Америките“ на третата позиция зад Хорхе Мартин и Франческо Баная, а след финала испанецът призна, че още преди старта е знаел, че ще му бъде трудно да се бори срещу пилотите на Априлия и Дукати.

В началото състезателят на КТМ зае втората позиция зад Баная, но се оказа лесна плячка за Мартин и Марко Бедзеки, които със своите Априлии го изпревариха още преди средата на дистанцията. По-късно Бедзеки падна, което позволи на Акоста да завърши на третото място.

Неговото класиране обаче все още не е сигурно, защото той е разследван за нарушение на правилата за минимално налягане в гумите и теоретично може да бъде наказан с осем секунди. Една така санкция би смъкнала Акоста на осмата позиция в класирането и ще промотира Енеа Бастианини на подиума.

Хорхе Мартин с драматичен първи успех с Априлия в MotoGP

„Каквото-такова. Още след квалификацията знаех, че ще бъде трудно да се боря с пилотите на Априлия и Дукати. Но ние свършихме добра работа, КТМ работи отлично, трябва да сме доволни“, заяви Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
