Марко Бедзеки с наказание след квалификацията в САЩ

  • 28 март 2026 | 21:33
Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки беше наказан от комисарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта след края на днешната квалификацията за Гран При на САЩ в Остин.

Италианецът се класира втори в нея, но ще бъде преместен с две места назад на стартовата решетка за утрешното състезание на „Пистата на Америките“. Причината за тази санкция е фактът, че пилотът на Априлия е карал с ниско темпо върху състезателната линия във втората фаза на квалификацията и е попречил на свой съперник.

По същата причина наказание отнесе и заводският пилот на Хонда Лука Марини, който се класира девети в квалификацията и също ще бъде преместен с две позиции назад. Наказанията и на двамата важат само за основното състезание в Остин, а в днешния спринт те ще потеглят от местата, които си завоюваха в квалификацията.

Фабио Ди Джанантонио разби рекорда в Остин и грабна втори пореден полпозишън

Печеливши от санкцията на Бедзеки ще бъдат Педро Акоста и Франческо Баная, които ще стартират съответно втори и трети утре. Наказанието на Марини пък изкачва с по едно място напред Фермин Алдегер и Ай Огура, които ще потеглят респективно девети и десети.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

