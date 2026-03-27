Васил Стефанов: Класирането им в призовата тройка не е случайно

Гигант (Съединение) ще играе утре в Карлово с местния Левски. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След слабия ни мач срещу Родопа проведохме мъжки разговор с футболистите. Анализирахме грешките си. Очаквам да видя реакцията им в предстоящия двубой. Ясно е, че той няма да е лесен. Излизаме срещу отбор с добри футболисти. Класирането им в призовата тройка не е случайно. Ще играем на хубав терен, ще се надиграваме и ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.