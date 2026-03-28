Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

  • 28 март 2026 | 16:08
  • 1046
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви след края на квалификацията за Гран При на Япония, че предизвикателството на пистата „Сузука“ е изчезнало с новите коли, които се използват в спорта от този сезон.

Принципно японското трасе се смята за едно от най-пилотските в целия свят редом до „Спа“, „Силвърстоун“, Северната дъга на „Нюрбургринг“ и други класически писти. Според Алонсо обаче новите коли са отнели от предизвикателството на „Сузука“.

„Няма го. Още в Бахрейн ви казак, че дори готвачът може да кара през завои 10 и 11. Може би не готвачът, но 50% от хората в отбора, според мен, могат да карат на „Сузука“. Това е така, защото, както вече няколко пъти казах, бързите завои станаха зарядни станции.

„Движиш се по-бавно, зареждаш батерията в бързите секции, за да имаш пълна мощност на правите. Така че пилотските умения не са толкова нужни вече. Просто трябва да отнемеш от газта или да смениш режима на батерията, за да заредиш всичко. Така че да, вече няма предизвикателство в бързите завои“, обясни пилотът на Астън Мартин.

Не такова мнение обаче сподели едно от протежетата на испанеца, пилотът на Ауди Габриел Бортолето. Според бразилеца пилотските умения все още са ключови за постигането на добър резултат.

„Все още е много приятно, бих казал аз. Усещам, че когато карам бързи завои и приключа сесията, аз дишам по-добре. Все още е е невероятно колко бързо минаваме през завоите и колко прецизни трябва да сме.

„Освен това аз обичам моята кола да е на лимита. Така че трябва да си много прецизен, особено в Q2 и Q3. Не трябва да допускаш грешки, за да направиш силна обиколка и да си напред“, каза Бортолето.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

