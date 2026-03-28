Ясикевичус се ядоса на журналист след загубата от Жалгирис

Шарунас Ясикевичус преживя напрегнат момент с журналист след загубата на неговия Фенербахче с 82:92 от Жалгирис в Истанбул в мач от 34-ия кръг на Евролигата.

По време на пресконференцията след двубоя един от репортерите отдели около 25 секунди, за да формулира въпрос, докато бавно четеше от телефона си. Ясикевичус не го изчака да завърши и се намеси.

"Do you go to journalism school to be asking questions like this, from the phone?"



„В училище за журналисти ли ходиш, за да задаваш въпроси по този начин от телефона? Искам да кажа, това нормално ли е? Просто задавай нормални въпроси. Говори. Какъв е въпросът?“, обърна се литовската легенда към журналиста.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

След като репортерът успя да попита за ключовите причини за загубата на Фенербахче, литовският специалист даде кратък отговор.

„Е, току-що ви казах - детайлите“, отсече Ясикевичус.

Фенербахче изпитваше трудности да контролира темпото и позволи на Жалгирис да диктува играта, особено в ключови моменти, което доведе до поражението.

Въпреки неуспеха, Фенербахче остава на върха в класирането на Евролигата с баланс от 23 победи и 11 загуби, запазвайки преднина от една победа пред Олимпиакос.

