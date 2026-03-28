Дмитрий Бивол получи нова локация за следващата му битка

Световният шампион по бокс в полутежка категория Дмитрий Бивол ще има възможността да се боксира пред родна публика.

Американската медия www.boxingscene.com разкрива, че са определени нова дата и място за задължителния мач за титлата на IBF при 80-килограмовите. Първоначално двубоят беше предвиден да бъде част от първото по рода си събитие на 23- май в Египет, където основен дуел ще бъде този между Александър Усик и Рико Верхувен. Вместо това, сблъсъкът за титлата ще оглави отделна боксова галавечер през май в Екатеринбург, Русия.

За Бивол, който има статистика от 24 победи и 1 загуба, това ще бъде първа защита на титлата, след като я спечели за втори път. Мачът ще бъде и първият за него в Русия от декември 2021 г., когато победи Умар Саламов. 35-годишният боксьор е роден в Киргизстан, но живее в Русия от 11-годишен. В последната си изява на ринга той надделя над Артур Бетербиев през февруари 2025 г. в Рияд, Саудитска Арабия.

С този успех Бивол стана безспорен шампион в полутежка категория и си върна титлата на WBA, която държа в продължение на почти седем години преди да загуби от Бетербиев през октомври 2024 г., отново в Рияд.

Статутът на Бивол на безспорен шампион приключи, когато беше принуден да оваканти титлата си на WBC миналата пролет, за да избегне задължителен мач с тогавашния временен носител на пояса Дейвид Бенавидес. Въпреки това, той остава линеен шампион, както и шампион на Ring, WBA, IBF и WBO в дивизията. След проблемите с Бенавидес и WBC, Бивол и екипът му се подготвиха за задължителна защита на титлата срещу германеца Айферт (13-1, 5 КО). Двукратният шампион обаче не се би до края на 2025 г., тъй като се възстановяваше от операция за отстраняване на дискова херния през лятото.

Айферт е задължителен претендент на IBF от март 2023 г., когато победи бившия шампион Жан Паскал. Преди това той трябваше да се изправи срещу Бетербиев след първия мач на руския нокаутьор с Бивол. Беше направено изключение, за да се позволи реваншът Бетербиев-Бивол II, при условие че победителят се изправи срещу Айферт без повече отлагания.

Междувременно Айферт е изиграл само един мач през последните три години и не се е бил от август 2024 г., след като два насрочени мача за титла и един за временен пояс, се провалиха. 28-годишният боксьор от Магдебург най-накрая ще получи своя дългоочакван шанс.