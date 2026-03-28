Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Крило на Партизан е MVP на 34-ия кръг на Евролигата

Крило на Партизан е MVP на 34-ия кръг на Евролигата

  • 28 март 2026 | 15:03
  • 420
  • 0
Стърлинг Браун бе избран за най-полезен играч (MVP) на 34-ия кръг от редовния сезон на Евролигата благодарение на впечатляващото си представяне при победата на Партизан над Валенсия.

Американският гард/крило бе абсолютен герой в трилъра, който се реши след две продължения, извеждайки отбора си до крайното 110:104. Неговото представяне бе решаващо за успеха на сръбския тим.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Браун завърши срещата с 31 точки, като записа 5/10 за две точки, 4/9 за три и бе безпогрешен от линията за наказателни удари с 9/9. Освен това, той допринесе със 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка, събирайки 32 точки КПД, което е най-високото постижение за кръга.

През настоящия сезон Браун записва средно по 13.8 точки, 2.8 борби и 2.5 асистенции в 32 участия в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

