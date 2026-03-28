Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Симон Ехамер, Дитаджи Камбунджи, Анджелика Мозер и Одри Веро ще се състезават пред родна публика на турнира от Диамантената лига в Цюрих през 2026 г.

Четири от най-големите звезди на швейцарската лека атлетика ще се изправят пред своите фенове на предпоследната спирка от сезона на Диамантената лига в Цюрих на 27 август.

Настоящите шампиони от Диамантената лига Симон Ехамер (скок на дължина) и Одри Веро (800 м) ще се състезават на стадион "Лецигрунд“ заедно със световната шампионка на 100 метра с препятствия Дитаджи Камбунджи и бронзовата медалистка от световното първенство в зала Анджелика Мозер.

През миналата година Веро и Ехамер предизвикаха фурор в Цюрих със сензационни победи на финала на Диамантената лига.

Ехамер постигна 8.32 метра, за да спечели скока на дължина в първия ден от финалите на площад "Зекселойтенплац“, а на следващата вечер Веро постави зашеметяващ национален рекорд на Швейцария от 1:55.91 минути на "Лецигрунд“.

Двамата демонстрираха подобна форма и на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун миналия уикенд, където Ехамер постави нов световен рекорд в седмобоя, а Веро спечели сребърен медал в бягането на 800 метра.

Камбунджи изуми света, когато грабна златния медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, побеждавайки конкуренция, включваща олимпийската шампионка Масай Ръсел и световната рекордьорка Тоби Амусан.

След три подиума в миналогодишната кампания на Диамантената лига, тя ще преследва първата си победа в Цюрих през 2026 г.

Европейската шампионка в овчарския скок Мозер знае какво е да печелиш на родна земя, след като триумфира на другия швейцарски турнир от Диамантената лига в Лозана през миналия сезон.

Сега 29-годишната атлетка се стреми към третата си победа в Диамантената лига през 2026 г. след впечатляващия бронзов медал от световното в зала.