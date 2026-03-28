Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Чех се цели в световния рекорд на диск

Чех се цели в световния рекорд на диск

  • 28 март 2026 | 10:42
  • 539
  • 0
Чех се цели в световния рекорд на диск

Словенската звезда в хвърлянето на диск Кристян Чех ще се опита да подобри световния рекорд по време на ежегодния турнир Oklahoma Throws Series, който се завръща в "града на хвърлянията“ Рамона, (Оклахома, САЩ) между 10 и 13 април.

Носителят на световна и европейска титла ще направи своя дебют в надпреварата с амбицията да подобри върховото постижение в дисциплината. Чех пристигна в Рамона, за да се състезава за първи път, като целта му е не само да надмине личния си рекорд от 72.36 метра, но и да атакува световния рекорд.

През последните години турнирът Oklahoma Throws Series се превърна в синоним на световни рекорди в хвърлянето на диск благодарение на оптималните условия, свързани с вятъра и ориентацията на кръга за хвърляне.

В две поредни години литовецът Миколас Алекна подобряваше световния рекорд именно на това състезание, като миналата година го направи два пъти в един ден. През 2024 г. той хвърли 74.35 метра, за да счупи дългогодишния рекорд на Юрген Шулт, а след това подобри постижението си до 75.56 метра, превръщайки се в първия човек в историята, преминал границата от 75 метра в тази дисциплина.

Австралиецът Матю Дени също надмина предишния рекорд миналата година със 74.78 метра, но това се случи, след като Алекна вече беше поставил новото върхово постижение. Така в рамките на едно състезание бяха регистрирани три резултата, по-добри от стария световен рекорд.

Кристян Чех все още не се е състезавал в Рамона, като личното му постижение е записано на стадион. Словенецът проведе подготвителен лагер в града преди участието си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Харманли награди Божидар Саръбоюков и треньора му с ювелирни златни монети и почетни грамоти

Харманли награди Божидар Саръбоюков и треньора му с ювелирни златни монети и почетни грамоти

  • 27 март 2026 | 17:05
  • 1405
  • 0
Войната в Близкия изток засега не застрашава Диамантената лига

Войната в Близкия изток засега не застрашава Диамантената лига

  • 27 март 2026 | 16:47
  • 419
  • 0
Марково посреща националния шампионат по трейл бягане

Марково посреща националния шампионат по трейл бягане

  • 27 март 2026 | 12:34
  • 632
  • 0
Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

  • 27 март 2026 | 11:44
  • 496
  • 0
Лайлс се цели в рекордна седма титла от Диамантената лига в Рим

Лайлс се цели в рекордна седма титла от Диамантената лига в Рим

  • 25 март 2026 | 16:38
  • 654
  • 0
Стано и Фортунато повеждат силен италиански отбор за Световното отборно първенство по спортно ходене

Стано и Фортунато повеждат силен италиански отбор за Световното отборно първенство по спортно ходене

  • 25 март 2026 | 15:14
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 19922
  • 119
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 5653
  • 5
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 6572
  • 4
Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

  • 28 март 2026 | 10:47
  • 440
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 4165
  • 7
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 28932
  • 7