Чех се цели в световния рекорд на диск

Словенската звезда в хвърлянето на диск Кристян Чех ще се опита да подобри световния рекорд по време на ежегодния турнир Oklahoma Throws Series, който се завръща в "града на хвърлянията“ Рамона, (Оклахома, САЩ) между 10 и 13 април.

Носителят на световна и европейска титла ще направи своя дебют в надпреварата с амбицията да подобри върховото постижение в дисциплината. Чех пристигна в Рамона, за да се състезава за първи път, като целта му е не само да надмине личния си рекорд от 72.36 метра, но и да атакува световния рекорд.

През последните години турнирът Oklahoma Throws Series се превърна в синоним на световни рекорди в хвърлянето на диск благодарение на оптималните условия, свързани с вятъра и ориентацията на кръга за хвърляне.

В две поредни години литовецът Миколас Алекна подобряваше световния рекорд именно на това състезание, като миналата година го направи два пъти в един ден. През 2024 г. той хвърли 74.35 метра, за да счупи дългогодишния рекорд на Юрген Шулт, а след това подобри постижението си до 75.56 метра, превръщайки се в първия човек в историята, преминал границата от 75 метра в тази дисциплина.

Австралиецът Матю Дени също надмина предишния рекорд миналата година със 74.78 метра, но това се случи, след като Алекна вече беше поставил новото върхово постижение. Така в рамките на едно състезание бяха регистрирани три резултата, по-добри от стария световен рекорд.

Кристян Чех все още не се е състезавал в Рамона, като личното му постижение е записано на стадион. Словенецът проведе подготвителен лагер в града преди участието си.

Снимки: Gettyimages